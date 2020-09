Gränsen till Norge väntas öppna – besked onsdag

Myndighetens smittskyddsdirektör Frode Forland kommenterade beskedet i Studio Ett.

– Vi ser ju en bra trend nu i de flesta regionerna i Sverige. Det går ner sakta men säkert och det är glädjande att flera svenska regioner nu har kommit under den gräns som vi har satt på under 20 fall per 100 000 (invånare, reds.anm), säger han.

Det är till Örebro, Gotland, Västernorrland, och inte minst gränsregionerna Västerbotten, Värmland och Jämtland som norska FHI nu vill slopa karantänkravet.

Den norska regeringen håller imorgon onsdag presskonferens klockan 14. Då kan ett slutgiltigt besked komma som i så fall väntas träda i kraft till helgen.

Sedan virusutbrottet i våras har de nordiska ländernas olika strategier varit ett ständigt diskussionsämne. Enligt de senaste siffrorna har 264 personer avlidit i Norge till följd av covid-19. Att jämföra med den svenska siffran som är uppe i över 5800.

Enligt FHI:s smittskyddsdirektör Frode Forland är det ett resultat av att Norge

i högre utsträckning klarade av att hålla smittan borta från sina äldreboenden. Samtidigt som han lyfter att svenskarna kan vara bättre skyddade mot smittspridning under hösten.

– Såhär långt så har den norska strategin varit lyckad när man ser på antal döda. Men vi har ju också en lägre immunitet i samhället än vad ni har i Sverige. Det kan ju vara en styrka för den svenska strategin, men det har kostat många liv i den första fasen, säger han i Studio Ett.