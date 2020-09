Veckans ord: Radera

Två månader försenad, med några cyklister som testat positivt för covid 19 strukna, så är den nu ändå igång – "Tour de France".

Och lika säkert som att dessa gudabenådade cyklister tar sig runt Frankrike i alla väderstreck för att så småningom rulla in i Paris - lika säkert är att vägarna längs tävlingssträckan brukar användas som ett slags graffitiplank. En plats för att sprida politiska budskap, nedsättande kommentarer om de tävlande eller obscena teckningar - eller ibland ren pep.

Det finns trots allt en lekfullhet mitt i allvaret.

För att hålla rent på vägarna finns därför "les effaceurs" - raderarna. Utrustade med vit färg så raderar de, eller snarare målar över det som är opassande. En penis förvandlas till ett bi. Taggen EPO – ett vanligt bloddopningspreparat – blir tre åttor i rad. En sträcka där "Frexit" återkommer var hundrade meter, alltså en fransk variant av "Brexit", får inte heller vara kvar.

Det finns trots allt en lekfullhet mitt i allvaret. Cykelentusiasterna – tillika raderarna – Patrick och Pierre, de vill bara bidra till den goda stämningen på den folkfest "Tour de France" förväntas vara i Frankrike.

Det är något helt annat än den parallella diskussion om att radera begrepp och ord från offentligheten som fick ny fart när Black Lives Matter diskussionen landade också i Frankrike somras. Karfa Diallo talesperson för organisationen Mémoires et Partages sade till France Inter i juni att det inte handlar om att alla gator och torg ska döpas om.



Men i relation till att alla namn relaterade till samarbetet med nazisterna under andra världskriget nu är borta i det offentliga rummet - kunde åtminstone en slavhandlare per stad få ge plats för en historisk person från Afrika. Övriga gator bör förses med skyltar som berättar vem personen var och vad han - som det oftast är - gjorde.

För att hålla historien och kunskapen levande även för kommande generationer, anser Diallo.

Sen har Karfa Diallo ett krav på att N-ordet i feminin form som gett plats till ett helt kvarter, en tågstation och en rondell i Biarritz helt ska raderas. Där handlar det enbart om slentrianrasism från 1980-talet. En poppis krog som drevs av en kvinna från Haiti och som i folkmun fick det här rasistiskt nedsättande epitetet. som sen formaliserades 1986.

Lägg till de gator och torg som fortfarande har namn efter Frihetskriget i Algeriet, och det som kallades franska Indokina. För ett par år sen kom det ut en guidebok som pekade ut 200 gator i Paris med namn som explicit hyllar den franska kolonialismen. I boken finns också förslag på alternativa namn för att berätta samma historia ur ett annat perspektiv. Alltså inte radera utan snarare justera historieskrivningen.

Under tiden jobbar de två raderarna Patrick och Pierre idogt på för att hålla rent för de tävlande cyklisterna i "Tour de France". Det känns som ett betydligt enklare, och mer konfliktfritt uppdrag. Lättare att skämta om.