Migranter börjar åter skicka hem pengar

Det talades vid utbrottet om 20-25 procentigt bortfall i världens samlade remitteringar, men nu kommer uppgifter om länder i Centralamerika och Asien som får mer pengar från sina landsmän utomlands.

April innebar en djupdykning, men i juni började det vända uppåt igen för vissa länder i Centralamerika och Asien, skriver det amerikanska forskningscentret Pew, som baserar sig på data från ländernas centralbanker.

Remitteringarna till El Salvador, Honduras, Colombia och Guatemala var under det första halvåret i år lägre än under samma period 2019, särskilt i El Salvador. Men Mexiko och Dominikanska republiken har sett lika mycket eller till och med mer pengar komma in i landet jämfört med de första sex månaderna förra året.

Pew Research Centre skriver att till ett land som Filippinerna med många medborgare i arbete utomlands minskade de hemsända pengarna med 4,2 procent och till Bangladesh med 1,4 procent första halvåret i år och att de också noterade en vändning i juni.



Inter Press Service skrev för några dagar sedan om fortsatt höga remitteringar till Nepal, ett land som vi hörde många hasta hem till när landet stängde ner i slutet av mars.



Världsbankens chefsekonom Dilip Ratha svarar mig i ett mejl att siffrorna ännu är osäkra. Kanske tog många i juni och juli igen, att de inte hade kunnat skicka pengar i april och maj, skriver han och det är fullt möjligt att remitteringarna krymper igen på grund av arbetslöshet bland migrantarbetare utomlands och finansiella svårigheter.



Remitteringarna uppgår till tre gånger världens totala bistånd och bidrar till anhöriga, skolor och vård och utgör ofta både 15-20 procent av BNP.