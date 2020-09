"Topekaskolan": I gapet mellan de som talar och de som tiger

Det här är en bok som blivit så internationellt hyllad att den till en början mest gör mig förbryllad. För det tar sin tid innan jag börjar få ihop romanbygget.

Förloppet berättas omväxlande ur flera olika perspektiv. Vi får följa Jonathan och Jane som är framgångsrika psykologer vid den diffusa så kallade "Stiftelsen" i Topeka i amerikanska mellanvästern, och deras son Adam – plus den psykiskt instabile Darren, som blir en sorts maskot för Adam och hans högpresterande vänner.

Och det handlar mycket om språk.

Tidigt i skeendet berättas om hur pappan, Jonathan, i sin forskning låter försökspersoner upprepa vad som sägs i deras hörlurar.

Hur personernas tal då börjar bryta samman när hastigheten i hörlurarnas röster gradvis vrids upp - och till slut låter det som om försökspersonerna fått en stroke.

Sonen Adam ger sig också in i talets värld, men på ett helt annat sätt.

Precis som författaren Ben Lerner själv under sin uppväxt i just Topeka blir han en mästare i de typiskt amerikanska debattävlingarna i skolor och på universitet. Där viktiga världshändelser förvandlas till tävling, spektakel, medan samhället börjar vittra sönder av allt större reella motsättningar utanför debattens ramar.

Särskilt är Adam fena på så kallat "höghastighetstal" - vilket förstås får pappan att associera till sin egen tidiga forskning.

Samtidigt harvar Darren på i det mer ordlösa: både alltför inåtvänd och alltför utåtagerande. Medan mamman, Jane, beundrande beskriver sin analytikers sätt att hantera tystnad.

Och sakta men säkert besegrar Ben Lerners roman också mig.

För till slut har han lyckats ge röst både åt de som talar och de som tiger. Gestalta motsättningarna dem emellan, liksom hela det amerikanska samhällets avgrundsdjupa politiska och ekonomiska och kulturella klyftor.

Och samtidigt visa på både möjligheten och fallgroparna i att skildra allt det här med - ord.

Romanen är översatt till svenska av Andreas Lundberg.