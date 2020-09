Marina Abramović gör operadebut som Maria Callas

Den ikoniska performancekonstnären Marina Abramović har just haft premiär på sin första opera någonsin. "7 deaths of Maria Callas" heter den och handlar just om den legendariska sångerskan.

Callas spelas av sju sopraner och Abramović själv och förutom ny musik av Marko Nikodijević innehåller uppsättningen också många klassiska arior från Callas reportoar.

Operan skulle haft premiär redan i april på Bayerische Staatsoper och sedan turnerat till bland annat Aten och Paris, men stoppades av coronapandemin.

Så sent som nu i veckan, inför premiären, fick operan i München tillåtelse att släppa in 500 personer i publiken.

Ansvarig minister i delstatsregeringen sa då att han såg det som ett försök för att se om det också ska bli tillåtet med så stor publik i andra lokaler av motsvarande storlek. Det skriver tidningen Frankfurter Allgemeine.

Och den som blir sugen på att se Abramovićs operadebut har en chans i morgon lördag då den strömmas gratis via Bayerische Staatsopers egen spelare.