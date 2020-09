Avhoppare startar nytt grönt parti i Danmark

Frie Grønne är ett frontalangrepp mot de som förstör vår natur och mot rasister sa partigrundaren Sikandar Siddique när han presenterade visionen bakom Danmarks färskaste parti idag.



Han själv och ytterligare två av medgrundarna är politiska vildar i Folketinget som lämnat det gröna partiet Alternative: Ett parti som kom in i Folktinget så sent som 2014, men som senaste året skakats av interna stridigheter och avhopp.



Inför valet i juni ifjol, fanns det 13 partier i Folketinget, om man räknar in de fyra så kallade Nordatlantiska mandaten, det vill säga folketingsledamöterna som väljs på Grönland och Färöarna.

I valet kom det invandringskritiska högerpartiet Nye Borgerlige in och så var siffran uppe i 14.



Sedan valde den före detta ekonomi- och inrikesministern Simon Emil Ammitzbøll-Bille hoppa av partiet Liberal Alliance för att istället starta partiet Fremad.

Ett parti inspirerat av Franska La République en marche. I och med det var siffran uppe i femton.



Genom bildandet av Frie Grønne idag så är nu hela 16 olika partier representerade i det danska parlamentet, även om vissa av dem alltså ännu inte prövats i ett val.



Men det är inte säkert att det tar slut där. I förra veckan släppte före detta statsminister Lars Løkke Rasmussen, som ifjol tvingades bort som partiledare för det största oppositionspartiet, liberala Venstre, en bok där även han flörtade med tanken om att starta ett nytt eget parti.



I Danmark är det lättare för mindre partier att ta sig in i parlamentet än i Sverige. Den danska spärrgränsen ligger på 2 procent jämfört med den svenska på 4 procent.