Christiane Eda-Pierre föddes på Martinique i Västindien 1932 och lärde sig att läsa noter redan som treåring av sin mamma som var pianolärare.

Hon kom till Paris under det sena 1950-talet och under karriären turnerade och gästspelade hon på dom stora operahusen i London, Berlin, Wien, Moskva och New York, där hon debuterade på Metropolitan 1980.

Christiane Eda-Pierre blev 88 år.