Vårdanställdas löner väntas bli stridsfråga i avtalsrörelsen

Ett förslag som har förts fram i debatten är att anställda inom vård och omsorg ska belönas med ett engångsbelopp som tack för goda insatser under coronakrisen.

– Vi kommer att ta med det i diskussionerna så klart. Det kommer en rad olika förslag och yrkanden också nu under resans gång som vi kommer ta ställning till, säger Joakim Larsson, som är ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation.



Men finns det pengar till ett engångsbelopp till undersköterskor, det finns ju många undersköterskor?



– Det är ingen hemlighet att kommuner och regioner går på knäna just nu inte minst efter en pandemi, så det är en väldigt speciell avtalsrörelse, säger han.



I avtalsrörelsen som startar om i oktober har facket Kommunal krävt högre löneökningar än andra. Industrifackens krav är 3 procents påslag men Kommunal kräver en halv procent mer till sina yrkesutbildade medlemmar, bland annat undersköterskor.



Motståndet mot att en så stor grupp ska få mer är kompakt från fack och arbetsgivare inom industrin. De ska förhandla fram de första avtalen, det så kallade märket, som är tänkt att styra löneökningarna på hela arbetsmarknaden.



Arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen har i stället föreslagit att anställda inom vården ska kunna få ett engångsbelopp.



– Det här blir inte löneökningar utan en belöning eller ett tack för hjälpen i form av ett engångsbelopp, säger förhandlingschef Thomas Undin.



Vad skulle risken vara med högre löneökningar?



– Då kommer vi ganska snabbt hamna i en situation där det blir huggsexa igen om löneökningarna där alla fackliga organisationer ska övertrumfa varandra beträffande sina grupper. Då har vi snart tappat kontrollen över lönebildningen i Sverige, säger Thomas Undin.



Enligt SKR:s Joakim Larsson skulle ett engångsbelopp eller en bonus vara annorlunda för offentlig sektor.



– Ganska ovanligt men det dyker ju upp pålagor ibland, både från statligt håll och även lokalt, säger han.



Ser du hellre ett engångsbelopp än högre löneökningar vilket är ursprungskravet från facket?



– Jag för inte den diskussionen nu i media utan den för vi under de förhandlingar som vi har. Jag är övertygad om att vi kommer att lösa upp de knutar som finns, säger Joakim Larsson på Sveriges kommuner och regioner.