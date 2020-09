Royal Albert Hall vädjar om donationer från allmänheten

BBC Proms pågår just nu i Royal Albert Hall, men inför tomma läktare, på grund av coronarestriktioner.

I dag har konserthuset gått ut med en vädjan till allmänheten om donationer och menar att man sedan man stängde i mars har tappat över 200 miljoner kronor i intäkter.

Företagets vd Craig Hassall skriver i vädjan att den brittiska regeringens stödpaket för kultursektorn inte är sökbart för Royal Albert Hall, utan att de blivit uppmanade att söka ett statligt lån för att klara ekonomin, det skriver musiktidningen NME.

Och på tal om The Proms, så sänder Sveriges Radio P2 live från avslutningen på den festivalen, "Last Night of The Proms", nu på lördag kväll.