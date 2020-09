"There is no evil": Fyra skickligt berättade historier om dödsstraff

Titel: There is no evil

Regi: Mohammad Rasoulof

Manus: Mohammad Rasoulof

Skådespelare: Mohammad Seddighimehr, Baran Rasoulof, Ehsan Mirhosseini m.fl.

Genre: Drama

Betyg: 4 av 5

Det är slående hur många filmer från Iran som utspelas inuti bilar. Framsätet eller baksätet, i mörka garage och vid besvärliga fickparkeringar. Helt enkelt därför att så många iranska regissörer är belagda med yrkesförbud och filmar där de kan. I bilar.

Den första berättelsen av fyra i ”There is no Evil”, handlar om hur en helt vanlig man kryssar runt i eftermiddagstrafiken, plockar upp sin fru efter jobbet som lärare, passerar banken, hämtar den rosaklädda dottern som vill ha köpepizza i muta för att hon blir hämtad så sent. Hela tiden i en betonggrå, myllrande, men igenkännbar vardag. Trafiksituationen i Teheran verkar vara outhärdlig, en perfekt bild för den stress personerna i filmen lever under. Och jag vill säga det direkt, att det här är en riktigt bra film. Och helst ska man se den utan att veta alltför mycket i förväg.

Regissören Mohammad Rasoulof är ofattbart skicklig på att fånga åskådarens intresse. Han startar ju om sin film fyra gånger, gör fyra helt separata berättelser på kanske fyrtio minuter vardera, men som bildar en tematisk helhet. Och varje gång sitter jag på som på nålar. Killen som gör lumpen och har hamnat i fängelse? Varför då? Den tysktalande tonårstjejen som åker till Iran för att besöka sin farbror. Varför bor han i öknen? Kärleksparet som ska offentliggöra sin förlovning, varför släpps han in via en bakdörr?

Jag har inte varit med om något liknande sedan Kieslowskis "Dekalogen", då bibliska moralfrågor om ondska och godhet, frivillighet och lydnad ställdes på sin spets. Vi måste väl lyda lagen? Eller kan den skrivas om? Mohammad Rasoulof ställer frågan som om det vore för första gången.