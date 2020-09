Kardashians lägger ner realitysuccén

"Keeping up with the Kardashians" som serien heter har gjort familjen Kardashian-Jenner världsberömd.

Den kretsar kring mamma Kris Jenner och barnen Kourtney, Kim, Khloé, Rob, Kendall och Kylie.

Förutom tv-framgångarna har flera av familjemedlemmarna lyckats som entreprenörer och tjänat stora pengar på bland annat smink, parfym och underkläder. Och de räknas även som några av världens mest inflytelserika kändisar på sociala medier.

Sista säsongen kommer att visas i USA nästa år.