Forskning: Snälla magbakterier kan linda kronisk sjukdom

Svante Hugosson är forskare vid Universitetssjukhuset Örebro.

– Kronisk bihåleinflammation är en jättevanlig åkomma. Det är väldigt många som har den och i livskvalitetsundersökningar har de ungefär samma grad av besvär som många andra mer uppmärksammade sjukdomar, som hjärt- och lungsjukdomar, säger han.

Nu har forskare i en belgisk studie sett att det i näsorna på patienter med kronisk bihåleinflammation fanns mindre av den snälla bakteriegrupp som kallas laktobaciller jämfört med hos friska personer.

– Då kan man fundera på om bakterien har en skyddande effekt för uppkomsten av sjukdomen. Det är en intressant tanke, för då skulle förekomsten av laktobaciller kunna vara ett sätt att hämma eller begränsa sjukdomen, säger Svante Hugosson.

I Australien har man tidigare tillfört laktobaciller från honungsbin till näsan hos patienter med kronisk bihåleinflammation utan att få den önskade effekten.

I sin nya studie har de belgiska forskarna nu hittat en bakteriestam som de menar är väl anpassad till näsans syrerika miljö. Och med en specialutvecklad nässpray har de lyckats få bakterierna att etablera sig i övre luftvägarna hos friska personer. Svante Hugosson tycker det är värt att fortsätta studera metoden på patienter.

– En snäll bakterie som ett alternativ i behandlingsarsenalen vore väldigt spännande, naturligtvis, säger han.

Referens: Ilke De Boeck et al. "Lactobacilli Have a Niche in the Human Nose". Cell Reports maj 2020.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.celrep.2020.107674