"Jag har ett projekt med en god vän"

Lotta Idoffsons låtlista:



Låten som påminner om barndomen: Thank you for the music - Abba

Detta är mina tonårsidoler: Crazy People - Herreys

Denna påminner om min stora kärlek: Vår kärlek övervinner allt - Berth Idoffs

Denna tar mig till min favoritplats: Sommarhatt - Berth Idoffs

När jag är ledsen så lyssnar jag på: Hard habit to break - Chicago

Det bästa svenska just nu: Lära så länge man lever - Lena Ph

Låten som säger något om mig: (You make me feel like) A natural woman - Aretha Franklin