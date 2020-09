Ronald Bell i Kool & The Gang död

Kool & The Gang fick sitt genombrott 1973 med låten "Jungle Boogie"

Ronald Bell skrev och arrangerade det mesta gruppen spelade in, och spelade själv bland annat saxofon och keyboard.

Kool & The Gang har i olika konstellationer fortsatt spela in skivor och turnera. Gruppen skulle ha uppträtt i Stockholm i juli, om inte coronapandemin ställt in turnén.