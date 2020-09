Kvinna under press i "The Audition"

Läraren Anna, är en kvinna som lever under hård press och som lämnat yrket som professionell musiker efter att ha drabbats av scenskräck. Hon tar sig an en ung elev som söker in på musikkonservatoriet.

I P1 Kultur idag pratade kulturredaktionens Gunnar Bolin och violinisten Malin Nyström om filmen med programledare Lisa Wall.

– Jag blev väldigt beklämd av den, filmen är ju mörk rakt igenom. Den är överdriven på sina håll, men jag kan också känna igen mig. Jag har svårt att se att Anna skulle kunna få jobb som lärare på det här konservatoriet, för det ställs höga krav på lärare. Och hon är inte en bra lärare, säger Malin Nyström.

– Det som gör filmen intressant är att Anna inte är en bra lärare och Nina Hoss är ju enastående och bär hela filmen, säger Gunnar Bolin.