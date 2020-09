Fortsatt stabilt läge i Värmland

Noterbart: Under den senaste tvåveckorsperioden har Värmland haft 15,2 bekräftade fall av covid-19 per 100 000 invånare. Det kan jämföras med Norges krav på att Värmland ska ha färre än 20 fall per 100 000, för att inte den som besökt länet ska behöva sitta i karantän efteråt i Norge.