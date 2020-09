Finland lättar på reserestriktioner – svenskar välkomna

Enligt beslutet, som fattades nu under kvällen, kommer restriktionerna att lättas så att resande från länder med högst 25 smittade per 100 000 invånare under en tvåveckorsperiod inte behöver sitta i karantän. Sverige hamnar därmed under gränsen, vilket innebär att kravet på två veckors karantän vid ankomsten slopas.

I nuläget är gränsen satt vid åtta fall per 100 000 invånare, ett krav som endast något enstaka europeiskt land uppfyller förutom Finland.

Beslutet tillkännages formellt under en presskonferens i morgon förmiddag, där man också kommer ge fler detaljer om upplägget.