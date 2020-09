Assange-rättegången bröts efter teknikstrul

Utlämningsrättegången mot Julian Assange är en av de mest högprofilerade rättegångarna det brittiska domstolsväsendet har haft att handskas med under senare år.

Trots det har förhandlingarna vid flera tillfällen störts av tekniska problem, som dock under första veckan gick att lösa något så när.

Men i dag efter lunchpausen havererade det tekniska system som bland annat ska göra att vittnen ska kunna höras via videolänk, samt göra det möjligt för journalister och andra kunna följa rättegången på distans.

Trots ideliga försök att få det att fungera igen var man tvungen att avbryta rättegången under flera timmar i eftermiddag, och till slut avbryta helt för dagen eftersom de tekniska problem inte gick att lösa.

Under förhandlingarna under förmiddagen läckte plötsligt också obehörigt ljud som lät som en amerikansk nyhetsbulletin in i domstolens ljudsystem.

Domaren ska nu låta ser över tekniken och förhoppningen är att man ska kunna återuppta rättegången imorgon igen.

De stora tekniska problemen kastar nu en viss skugga över den redan mycket omdiskuterade rättegången. Assanges många sympatisörer är mycket kritiska till de tekniska problemen.

Hittills har de båda sidorna i rättegången hört expertvittnen som Assanges ombud kallat och som ska stärka Assange-sidans argument om att Wikileaksgrundaren inte ska lämnas ut till USA.

Assange-sidan hävdar att utlämningsbegäran är politiskt motiverad och kräver bland annat därför att den ska stoppas. Dessutom menar man att Assanges hälsotillstånd inte medger en utlämning.

USA-sidans ombud har under rättegången hittills ifrågasatt flera av vittnenas expertstatus och hävdar istället att de är partiska vittnesmål för Assange. USA-sidans huvudargument är att Assange ska lämnas ut, eftersom han gjort sig skyldig till olaga dataintrång och med Wikileaks publiceringar satt amerikanska liv i fara, enligt USA-sidan.

Rättegången ska pågå i minst tre veckor till och domen, som hur det än går väntas överklagas, kommer först någon gång senare i höst.