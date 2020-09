USA stoppar kinesiska varor – hänvisar till tvångsarbete

Handelsblockaden gäller varor som bomull, kläder och elektronik och då från regionen Xinjiang i nordvästra Kina. En åtgärd USA tillkännagav i dag med hänvisning till vad som betraktas som systematiska övergrepp mot folkgruppen uigurer, bland annat genom tvångsarbete.

Mark Morgan, tillförordnad kommissionär för tull- och gränsskyddsbyrån säger till nyhetsbyrån AFP att den kinesiska regeringen ”är engagerad i systematiska övergrepp mot uigurerna”.

Amerikansk federal lag förbjuder generellt import av varor som helt eller delvis tillverkats genom tvångsarbete och landet har redan tidigare hindrat import av produkter från just Xinjiang, med flera beslag under fjolåret och under sommaren.

Washington examiner beskriver ett fall där all import förbjudits av ett kinesiskt företag som transporterat 13 ton hårförlängningar från Xinjiang till hamnen i New York. Detta eftersom hårförlängningarna misstänks ha tillverkats av just människor satta i tvångsarbete.

FN har tidigare uppskattat att omkring en miljon uiguriska muslimer har hållits i arbetsläger i regionen. Något Kina förnekat utan menar är yrkesutbildningsanläggningar byggda i syfte att bekämpa terrorism.

Vid ett möte i dag har EU bett Kina om att acceptera oberoende observatörer besöker Xinjiangregionen, det just med hänvisning till misstankar om brott mot mänskliga rättigheter gentemot den muslimska uiguriska befolkningsgruppen.