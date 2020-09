"Babyteeth": Begåvat och indietokigt om ung kärlek och död

Titel: Babyteeth

Regi: Shannon Murphy

Manus: Rita Kalnejais

Skådespelare: Eliza Scanlen, Toby Wallace, Essie Davis, Ben Mendelsohn m.fl.

Genre: Drama

Betyg: 3 av 5

Milla och hennes mamma spelar för första gången tillsammans på Millas kanske allra sista födelsedag. Mamman avstod från sin konsertpianist-karriär för att prioritera dottern och sedan dess har hon vägrat att röra flygeln. Men trots att Milla fortfarande har en mjölktand kvar i munnen så ska hon dö, sexton år gammal.

Det märks att ”Babyteeth” bygger på en pjäs, mycket av handlingen är koncentrerad till familjens modernistiska villa i glas och trä. Lite klaustrofobiskt 70-talstuk där Millas pappa bedriver psykoanalys i källarplanet, injicerar morfin och skriver ut lugnande tabletter till sin frustrerade fru.

Det är en familj i kris när Moses kommer in i bilden. En tatuerad 23-åring på glid som rent fysiskt tacklar sig in i Millas liv och hjärta. Till en början mest för att tigga pengar och sno medicin, men han kommer allt närmare den dödsmärkta Milla.

Det är lite som en egen genre: uppväxtskildringar som mixar ung romantik med död: som i ”Förr eller senare exploderar jag” eller ”Me and Earl and the Dying Girl”. Och det är förstås svårt att värja sig för smärtan i denna film och Eliza Scanlens Milla är en riktig naturbegåvning. Övergångarna mellan det flickiga utanförskapet i skoluniform och dansande livsglädje i discoljus är stilstudier i förvandlingskonst.

Ändå är det något förutsägbart indietokigt med den här drogande krisfamiljen som gör att jag känner mig manipulerad. Den här filmen har alla tecken på kvalitet men jag gillar den ändå inte.