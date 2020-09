Noomi Rapace är tillbaka på biodukarna

Titel: The Secrets We Keep

Regissör: Yuval Adler

Manus: Yuval Adler, Ryan Covington

Skådespelare: Noomi Rapace, Joel Kinnaman, Chris Messina

Genre: Thriller, drama

Betyg: 2 av 5

Noomi Rapace, spelar Maja en romsk kvinna från Rumänien, i andra världskrigets slut så utsattes hon för en våldtäkt och misshandel av tyska soldater, de andra i gruppen hon var med avrättades. Nu 15 år senare lever hon med man och barn i USA, ett lyckligt familjeliv på ytan, men mardrömmar och minnen plågar henne. Så en dag ser hon en man på gatan hemma som hon känner igen, det är den tyske soldaten som våldtog henne. Hon följer efter honom och lyckas med en hammare få honom på fall, och tar med honom hem till familjens källare. Hon berättar för sin man om hemligheten hon haft i alla år.

Men vågar han lita på henne, är det rätt man som kidnappats... en man som bor på samma gata, och lever med fru och två barn.

The secrets we keep, har en spännande historia, men berättandet innehåller för många slarvigt skrivna scener... Polisen dyker upp i deras hem, men trots blodspår på dörren och röster från källaren, så går han glatt vidare. Och kidnappningen känns lite väl spontan.

Ja, det är ganska mycket som kunnat gjorts bättre, klippningen är också lite hafsig. De bästa scenerna är när Noomis Maja och maken Lewis, spelad av Chris Messina, har några täta scener ihop. Mer sånt och mindre dussinthriller så hade det kunnat bli bra. Joel Kinnaman har en ganska otacksam roll där han i många scener får grymta fram replikerna bakom en munkavel.

Betyget blir en tvåa, på gränsen till en trea.