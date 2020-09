De krossar tallrikar i protest mot nya nedstängningar

Från den ena Tel Aviv-restaurangen efter den andra, scener med kockar i vita jackor, restaurangägare och servitörer med svarta förkläden som krossar tallrikar.

Vi är brutna, vi klarar inte ytterligare en nedstängning är budskapet när Israel går in i den judiska nyårshelgen utan familjesammankomster, restaurangbesök eller gemensam bön i synagogan.



Nedstängningen kommer att vara i tre veckor under de heligaste dagarna i den judiska kalendern, det judiska nyåret som inleds ikväll och försoningsdagen Yom Kippur om tio dagar, den viktigaste och allvarligaste judiska helgdagen.



Högst 10 personer får vistas inomhus tillsammans, israeler får inte röra sig längre än 500 meter från sina hem.



Israel införde stränga restriktioner också i våras, då lyckades man hejda smittspridningen och få ner antalet nya covidfall till ett 20-tal per dygn. Men nu ökar antalet smittade dramatiskt, över 5000 nya fall per dygn, en av de högsta siffrorna i världen.



Missnöjet med corornapandemins hantering är utbrett och premiärminister Netanyahus motståndare har demonstrerar varje vecka utanför hans hem för att uttrycka sitt missnöje.



Inför denna nedstängning höll Israels president Reuven Rivlin ett tal där han bad folket om ursäkt och sa: litade på oss, vi har svikit er.



De tuffa åtgärderna har också ökat spänningar mellan religiösa och sekulära, först ville myndigheterna införa nedstängningar i framförallt trångbodda ultraortodoxa områden med hög smittspridning, något ultra-ortodoxa religiösa ledare satte stopp för.