Risk för nya uppsägningar i tjänstesektorn

– Då är vi rädda för stora uppsägningar. Vi har frågat branschen och då säger var femte konsult att de planerar uppsägningar under hösten, säger Patrick Joyce, chefsekonom på Almega.



Coronakrisen är den första djupa ekonomiska krisen som slog till mot tjänstesektorn innan den drabbade andra sektorer, enligt Almega. Produktionen dök under våren och drygt 74 000 jobb gick förlorade under andra kvartalet.

– På drygt två månader försvann nästan tre års tillväxt i tjänstesektorn. Även om vi nu är i en återhämtningsfas så stod tjänstesektorn efter sommaren på samma nivå vad gäller produktionen som den gjorde sommaren 2017, säger Patrick Joyce.

De flesta tjänstejobben har försvunnit i hotell- och restaurangbranschen. Nu finns i stället orosmoln kring företagstjänster, konsulter inom bland annat juridik, ekonomi och teknik, som hittills har klarat sig bättre mycket tack vare det statliga stödet till korttidspermitteringar.

– För många kommer det att ta slut redan i november och då är vi rädda att vi kan få stora uppsägningar inom den sektorn, säger Patrick Joyce.

Vad innebär stora uppsägningar, är det många tusen eller vad pratar vi om?

– Ja, 60 000 personer har varit korttidspermitterade i sektorn, var femte konsult har varit korttidspermitterad, och det är stor risk att jobben inte finns för alla när det är dags att återvända.

Om arbetsmarknaden är bekymret i Almegas rapport finns det också glädjeämnen. Ett är att konkurserna har minskat efter vårens kraftiga ökning.

– Nu efter sommaren är inte läget allvarligare än det var för ett år sedan, vi är tillbaka i ett normalläge där.