Artisten Anita Lindblom död

Lindblom, som var bosatt i Frankrike sedan 1969, somnade in den 6 september, bekräftar sonen Jörgen Lindblom Andersén för TT.

Det var 1961 som hon sjöng Stikkan Anderssons svenska text till "Sånt är livet", en cover på "You can have her" som den amerikanske sångaren Roy Hamilton fick en hit med samma år. Men Lindbloms genombrott kom några år tidigare då hon först skivdebuterade med "Ljuva ungkarstid" 1956 och ett år senare slog igenom på Scalarevyn.

Hennes privatliv uppmärksammades under åren 1966–1970 då hon var gift med boxaren Bosse Högberg, ett stormigt äktenskap som slutade med att hon flyttade utomlands.

I början av 1970-talet återvände Lindblom till Sverige, medverkade i filmer som "En kärlekshistoria" och "Rännstensungar" samt ett antal framgångsrika krogshower innan hon drog sig tillbaka från rampljuset några år senare.