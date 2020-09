Drogtesta Halmstads elever slumpvis – beslut tas idag

Ur "Plan för en drogfri skolmiljö" för Halmstads kommunala gymnasieskolor

Arbetsgång vid misstanke om narkotikamissbruk/drogaktivitet

1. Vid misstanke meddelas rektor och elevhälsan omgående som agerar enligt nedanstående punkter.

2. Samtal med eleven om vad som föranlett misstanke.

3. Vårdnadshavare kontaktas om eleven är under 18 år. Möjlighet ges för eleven att först själv berätta för vårdnadshavare. Är eleven över 18 år kontaktas närstående/försörjningsansvarig om samtycke ges av eleven.

4. Är eleven uppenbart påverkad ansvarar skolan för att eleven hämtas från skolan av vårdnadshavare alternativt att eleven kommer hem på ett säkert sätt. Polis kontaktas.

5. Vid misstanke om innehav och försäljning av droger under skoltid tillkallas polis.

6. Anmälan till Socialtjänsten görs enligt Socialtjänstlagen 14 kap. 1 § med syfte att elev och familj ska få stöd att hantera situationen på bästa sätt.

7. Eleven rekommenderas vid misstanke om drogmissbruk, ett drogtest som utgångspunkt för fortsatta stödinsatser. Avstår eleven att lämna drogtest eller är testet positivt kan rektor stänga av eleven under en vecka i enlighet med Skollagen 5 kap. §§ 17-21. Rektor ansvarar för att enskilt fall utreds. Avstängning kan ske om utredningen leder till en bedömning av att eleven utsätter sig själv eller andra på skolan för fara eller hot. Avstängning kan även ske i samband med en APL placering. Beslut av rektor att stänga av elev prövas hos Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott.

8. Rektor kallar till möte med elev och eventuell vårdnadshavare för att diskutera framtida åtgärder och uppföljning. I samråd med elev och vårdnadshavare upprättas en uppföljningsplan för eleven.



Källa: Halmstads kommun

