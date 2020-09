Sabotage på digitala universitetsföreläsningar

– Under disputationsakten som ägde rum via Zoom så var det några som tog sig in och postade på sin skärm en svastika, det var också någon eller några som skrev N-ordet, säger Tobias Hübinette är en av lärarna som fick bevittna trakasserier under en disputation vid Karlstad universitet i våras.

Filmade övergrepp, stötande bilder och rasistiska kommentarer, det är några av de saker som över hälften av svenska universitet har fått utstå under pandemin, enligt en enkät som Nyhetsbyrån TT har skickat till 30 svenska universitet och som 23 har besvarat. Och problemen är framförallt kopplade till att obehöriga tar sig in i de digitala mötesrummen.

På Linnéuniversitetet ska till exempel amerikanska röster ha ropat ut rasistiska kommentarer under en disputation. Flera universitet har polisanmält händelserna och enligt Tobias Hübinette på Karlstad universitet har man nu vidtagit åtgärder för att det ska bli svårare för sabotörerna att störa under de digitala föreläsningarna.

– Man har stängt de här Zoom-rummen på ett annat sätt än man gjorde tidigare.