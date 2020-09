Karnevalen i Rio skjuts upp

Sambaskolornas uppträdanden får vänta. Världens största karneval, som besöks av miljoner turister i februari varje år, skjuts upp på obestämd tid på grund av pandemiläget, meddelar arrangörerna.

Men karnevalen består av många olika evenemang och dagens besked gäller bara sambaskolornas parad. Det är de lokala myndigheterna som måste ta ställning till frågan om även de andra karnevalbitarna ska skjutas upp.

Brasilien är det land i Latinamerika som har drabbats hårdast av coronapandemin. Antalet bekräftat smittade är 8,8 miljoner, nästan 140 000 har dött, 18 000 av dem i delstaten Rio de Janeiro, där den stora karnevalfesten brukar äga rum.

Presidenten Jair Bolsonaro har länge förminskat faran med coronaviruset. För det har han fått hård kritik, men hans popularitet bland brasilianarna har inte minskat. Snarare tvärtom. Nästan fyra av tio stödjer honom och hälften tycker inte att han gjort nått fel i pandemihanteringen.

Stödet för Bolsonaro har växt framför allt bland de fattiga, vilket kan bero på att de har fått ett statligt katastrofbidrag, 1 000 kronor i månaden per vuxen, för att klara sig under pandemin. För många av dem är det mer pengar än vad de får ihop under normala tider.

Bidraget, som gäller till nyår, har nu halverats. Frågan är om Bolsonaros popularitet kommer att hänga med neråt.