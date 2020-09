Stöd Världens barn – och vinn Morgonens drömfrukost

Mer om tävlingen:

Här klickar du för att skänka pengar och vara med och tävla om frukosten.

Tävla och vinn en drömmorgon tillsammans med morgongänget på P4 Blekinge!

Skänk minst 50 kronor till Världens barn och du är med i tävlingen som kan ge dig morgonen du aldrig nånsin glömmer. Söndagen den 1:a november kl 10-12 är vi hemma hos dig och ger dig en morgon/förmiddag med extra allt!

Du och din familj bjuds på lyxfrukost/brunch gjord av en kocken och matbloggaren Louise Borgström från Karlshamn. Hennes mat kommer få dina smaklökar att jubla - det kan vi garantera!

P4 Blekinges programledare Daniel Wallin, Daniel Kjellander och Rebecka Gyllin är såklart även på plats.

Utöver detta kommer vi under vecka 40 att fylla på med andra ingredienser för att denna morgon ska bli en riktig dröm. Vi tänker till exempel underhållning i form av livemusik. Kanske även några roliga skämt - för dig som vaknat på fel sida just denna morgon? Eller lite skön massage? Mer detaljer kommer alltså bestämmas allt eftersom under Världens barn-veckan.

Allt sker med coronatänk och alla deltagare måste vara symptomfria. Vi håller säkert avstånd till varandra.

Alla pengar som kommer in i denna tävling går oavkortat till Världens barn, så var med och skänk! Du kan även välja att ge bort vinsten till någon du känner, enda kravet är att brunchen är i Blekinge.

