Armando Iannucci om "färgblind" rollbesättning i David Copperfield

Charles Dickens roman David Copperfield har blivit film, igen. "David Copperfields äventyr och iakttagelser" är den svenska titeln. För regi och manus står Armando Iannucci - han som tidigare gjort den mörka komedin "The Death of Stalin" och politiska satirserier som "Veep" och "The Thick of it".

När den här filmatiseringen av boken, som utspelas på 1840 talet, hade premiär i Storbritannien så var det mycket fokus på att Iannucci använt sig av så kallad colour-blind casting i den. Det vill säga att man struntar i etnicitet eller hudfärg när man rollbesätter, något som märks på många håll i den här filmen.

Den så kallat "färgblinda" castingen var nämligen en förutsättning för att regissören Armando Iannucci skulle kunna få sitt förstahandsval i huvudrollen: Dev Patel – den indiskättade skådespelaren som slog igenom med "Slum Dog Millionaire", var oscarsnominerad för sin roll i "Lion" och som nu är David Copperfield. Och sedan fortsatte han med att göra på samma sätt med resten av rollerna – fullt fri att kunna välja vem han ville till de olika rollerna.

Roger Wilson har pratat med Armando Iannucci om "färgblind" casting – men också om att hitta humorn i Dickens verk, och varför Iannucci själv känner sig så drabbad av historien om David Copperfield.