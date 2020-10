Lärarkritik mot hot och våld på resursskola

Läraren Anna Nykvist som slutade efter vårterminen räknar upp våldsamma incidenter hon rapporterade i skolans eget system:

– En elev som slagit sönder fönster, två elever som blivit osams under en lektion, kastar möbler och börjar slåss.

När du skrivit in det här vad händer då?

– Ingenting. Problemen blir kvar. Det går runt om och om igen. Några av mina kollegor har snarare upplevt att de blivit ifrågasatta och själva vara orsaken till det som hände, snarare än att få stöd i hur de ska göra nästa gång.



På det privata omsorgsbolaget Nytidas resursskola går närmare 80 elever med diagnoser som adhd och autism. Ekots granskning visar att kommuner som har elever på skolan förra året betalade i genomsnitt över 200 000 kronor extra per elev, för att de ska klara av skolgången.

Men lärare som nyligen slutat på skolan anser inte bara att skolans stöd brister, utan också att skolan inte lyckas stoppa hot och våld. Svenskläraren Mia Västermark beskriver en våldsam händelse i sin högstadieklass som hon reagerade starkt på.

– Det var så att vi hade en vägg med en liten buckla på i vår hall. De hade en lek då att springa 2-3 meter rakt in i väggen för att se vem som kunde få sönder väggen. Då kände jag att luften liksom for ur mig, då hade vi vi väl haft massa incidenter dagligen. Det här blev liksom droppen för mig. Allt blev bara svart.



Mia Västermark, som också var lokalt skyddsombud, anmälde efter diskussion med personalen Nytidas resursskola till Arbetsmiljöverket. Under sommaren kom beslutet om föreläggande av vite på 150 000 kronor, om skolan inte följer upp sina egna handlingsplaner mot hot och våld, berättar ansvarig inspektör Else-Ann Lundgren.

– Det här är ju ett skarpt läge. Här gäller det för arbetsgivaren att säga att det här är viktigt och att man följer arbetsmiljölagen.

Nytidas skolchef Åsa Enström förstår inte lärarnas kritik, utan menar att Nytidas resursskola arbetar medvetet för att minska utåtagerande beteenden hos eleverna. Efter kritiken från Arbetsmiljöverket har Nytidas resursskola också prioriterat att följa upp sina handlingsplaner mot hot och våld, säger Åsa Enström.

– Då är det ju så att vi håller på och jobba med förbättringar kring det här och ska svara Arbetsmiljöverket på det den första november.