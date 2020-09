Glåporden haglade när Trump och Biden möttes i debatt

Flera gånger under natten pratade de två kandidaterna i mun på varandra och kom med olika personangrepp. Joe Biden sa att alla vet att Trump är en lögnare och Presidenten svarade med att anklaga Biden för att ha ljugit om hur bra han gjorde ifrån sig under sin universitetstid.



Moderatorn från Fox News Chris Wallace hade ett sjå med att få in diskussionen på ämnena han valt, och vädjade till framför allt Trump om att sluta avbryta.

Debatten i Cleveland inatt var den första av tre mellan presidentkandidaterna detta historiska valår – kanske det viktigaste i landet i modern tid under en ekonomisk kris, en protestvåg mot rasism och förstås Coronapandemin.



Joe Biden hänvisade till att Trump sagt att det är vad det är om antalet döda per dag i landet och sade: ”Det är vad det är för att du är den du är.”



Presidenten svarade med att säga att många flera hade dött om han inte hade stängt gränsen till Kina.

Mot slutet fick de båda frågan om ifall de kommer att acceptera valresultatet och president Trump upprepade sin kritik om att det inte kommer att gå rättvist till med poströsterna och Joe Biden sa att när alla röster blivit räknade kommer han att gå med på vilket resultat det än blir.