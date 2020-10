Här förvandlas Greta Thunbergs tal till dans

När klimataktivisten Greta Thunberg talat har det hörts av miljontals människor världen över, men nu har hennes ord också förvandlats till dans.

I helgen har Norrdans urpremiär för den nyskrivna föreställningen "Our house is on fire" i Härnösand.

På scenen formar dansarna bokstäver och ord med sina kroppar. "Our house is on fire", vårt hus brinner, skriver dem. Men orden, som först är väldigt tydliga, bryts långsamt ner, tills det inte finns någonting kvar.

Koreograf Nicole Beutler fick idén till verket när hon läste några av Greta Thunbergs tal i en bok förra året.

– För mig verkar det som att essensen av det hon gör är att hon vill trycka på våra knappar för att vi ska förstå situationens allvar. Alla pratar om Greta Thunberg, men jag började fundera på om det hon faktiskt säger är något som når fram till åhörarna, undrar Nicole Beutler.

Därför valde hon att zooma in på meningen "Our house is on fire". Kan vi förstå den och vill vi förstå den?

Nicole Beutler ser inte dansföreställningen som politisk aktivism utan som ett nytt sätt att närma sig Greta Thunbergs ord.

– Vi kan bara dela våra tankar om meningen "Our house is on fire". Försöka iklä oss den meningen, försöka förstå den, närma oss den och försöka kommunicera den. Då kanske vi bredda Greta Thunbergs budskap, berättar Nicole Beutler.

Dansaren Rebecka Berchtold håller i en stor blå plastboll som för tankarna till jordklotet.

Allt var inte helt glasklart när hon fick höra, "ni ska dansa ett tal".

– Min första tanke var: "hur ska det gå till", säger Rebecka Berchtold och skrattar.

Det finns någon slags fördom om att modern dans är ganska abstrakt och Greta Thunberg är känd för att vara väldigt konkret?

– Vissa delar är superkonkreta. Vi skriver bokstäver med våra kroppar. Sen finns det ju andra delar där man inte exakt förstår vad som händer, men jag har en förhoppning att även i det finns det mycket att förmedla. Att jag som publik kan bli påverkad av det här utan att veta exakt vad som pågår, säger Rebecka Berchtold.

Dansföreställningen "Our house is on fire" har urpremiär på lördag den 3 oktober i Härnösand och åker därefter ut på turné till ett tiotal platser i norra Sverige.