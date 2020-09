KI-rapport: Rekyl i svensk ekonomi

– Så är det. Hälften av det fall som vi såg i andra kvartalet. Drygt hälften av det kommer tillbaka under det tredje kvartalet, så det är ju en snabb tillväxt. Men vi har ju fortfarande en ekonomisk aktivitet som är lägre än vad vi hade när vi gick in i det här så klart. Det ser just nu väldigt bra ut, säger Ylva Hedén Westerdal vid KI.



I den tidigare prognosen var prognosmakarna på Konjunkturinstitutet betydligt mer skeptiska om utsikterna för svensk ekonomi, åtminstone när det gäller det här året.

När det gäller prognosen för en och en halv månad sedan talades det om en nedgång i år på 4,8 procent på grund av coronapandemin som slog till med full kraft under det andra kvartalet vad gäller ekonomin. Men nu ser det alltså betydligt bättre ut och en del av den kraftiga nedgången har alltså återhämtat sig.

När värdet av alla varor och tjänster räknats samman i BNP för det här året spår Konjunkturinstitutet att nedgången istället blir 3,4 procent, en förbättring alltså.

Trots det är ändå bedömningen att arbetslösheten kommer att växa i Sverige och bli nära tio procent i slutet av det här året.

– Därför att även om tillväxten växer, så har vi ju en lägre produktionsnivå än vad vi hade innan vi gick in i den här krisen. Sedan har ju företagen en stor mängd arbetskraftsreserv med de korttidspermitterade som man kommer att använda först när man kommer att öka produktionen innan man kommer att nyanställa. Det gör ju att sysselsättningen kommer att falla under hösten, säger Ylva Heden Westerdahl.



Även om världsekonomin kommit igång och återhämtat sig en del till följd av coronapandemin, så är bedömningen att det kommer att dröja i några år, kanske till 2023 innan den här lågkonjunkturen är över, säger Ylva Hedén Westerdahl vid Konjunkturinstitutet:



– Det finns en underliggande kraft i att ekonomin växer. Den ska ju inte bara komma tillbaka till den nivå som vi hade innan, utan ekonomin skulle ha fortsatt växa från 2019. Innan vi skulle ha kommit tillbaka till ett normalt konjunkturläge, som vi säger, så dröjer det ytterligare. Exporten växer men det kommer att gå långsammare. Hushållens konsumtion kommer att växa men de kommer ju inte att ha jättehög löneutveckling. Så det tar ett tag innan vi kommer tillbaka till ett normalt konjunkturläge, säger Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef vid konjunkturinstitutet.