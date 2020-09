Frikända efter de förstörde moské i Indien

Suddiga filmsekvenser från den 6 december 1992 visar en stor folkmassa som står uppe på Babri Masjidmoskéns kupoler i staden Ayodhya. De viftar med den saffransfärgade hindunationalistiska flaggan. Under åskådarnas jubel hackar kar sevaks, som religiösa volontärer kallas i Indien, ner de tre kupolerna och den kringliggande byggnadsstrukturen. Under lång tid hade hindunationalister argumenterat för att 1500-tals moskén byggts på en plats där det förut stod ett hinduiskt tempel och att ett nytt tempel därför borde byggas på just denna plats.

Sedan dess har ett antal rättsprocesser pågått; dels om vem som har rätt till själva platsen i Ayodhya, dels mot de som var drivande i själva förstörelsen av moskén. I dag har en domstol i Indien frikänt bland andra den före detta biträdande premiärministern Lal Krishna Advani och ett trettio-tal andra varav flera högt uppsatta ledare inom regeringspartiet BJP som åtalats för sin inblandning i händelsen. De anklagas för att genom hatisk retorik ha eggat på folkmassan att skrida till verket och förstöra moskén något de nekat till.

Rättegången har pågått i 28 år och flera av de som ursprungligen åtalades har hunnit avlida. Frikännandet är i sig ett historiskt beslut men samtidigt väntat. Det indiska domstolsväsendet har under BJP-regeringens tid vid makten anklagats för att vara allt mindre självständigt och för att inte längre ha kraften att stå emot politiska påtryckningar.

Förra året beslutade landets högsta domstol att ett hinduiskt tempel ska få byggas på platsen i Ayodhya och det arbetet har inletts.