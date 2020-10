"Wendy" är magisk realism med barnens fantasi i huvudrollen

Titel: Wendy

Regissör: Benh Zeitlin

Manus: Benh Zeitlin, Eliza Zeitlin

Skådespelare: Devin France, Yashua Mack, Gage Naquin

Genre: Drama, fantasy

Betyg: 4 av 5

Quvenzhané Wallis som Puppy i Beasts of the southern wild. Allt hänger ihop i hela universum, så vi måste värna även om de allra minsta, säger hon.

Benh Zeitlin började jobba på Wendy efter premiären på debuten, men det tog alltså åtta år innan världspremiären på Sundance Film Festival i januari i år... och den magiska realismen, närheten till naturens krafter och obändighet finns också här i Wendy.

Wendy som växer upp vid järnvägen, mamman har ett välbesökt café vid perrongen och Wendy drömmer om att hoppa på tåget och fly till en annan värld, en dag kommer också chansen då Peter sitter på ett vagnstak och lockar med henne och hennes tvillingbröder. Och drömmen blir sann, de hamnar på en ö där alla är barn och lekarna är utan gränser.

"We will never grow up"

Lite som Pippi Långstrump, vi kommer aldrig att bli stora...men fantasin flyger iväg, och även där finns faror.

"His heart cracked right down the middle"

Wendy är en vindlade berättelse, mer sann mot fantasin och förundran än mot överskådligheten. Vi kommer nära, kameran kittlar Wendys lockar, springer genom löven, plaskar i vattnet. De vuxna, ja de dyker upp på fantasins ö, de är som tagna ur en Beckettpjäs, skrynkliga, tappade på hopp. Men nånstans måste vi alla mötas. Som Puppy sa - Allt hänger ihop...