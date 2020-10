"The Trial of the Chicago 7" är politisk comfort food i protesttider

Titel: The Trial of the Chicago 7

Manus och regi: Aaron Sorkin

Skådespelare: Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Jeremy Strong, Mark Rylance, Joseph Gordon-Levitt, Yahya Abdul-Mateen II, Frank Langella m.fl.

Betyg: 3/5

Manusmästaren Aaron Sorkin exploderade in i filmbranschen 1992 med A Few Good Men.

Nästan 30 år senare tar han oss tillbaka till rättssalen, men den här gången är det inte militären i centrum utan demonstranter, poliser och upplopp.

The Trial of the Chicago 7 baseras på ett verkligt rättsfall där sju företrädare för olika vänsterpolitiska grupper åtalades för att ha startat ett upplopp i Chicago 1968.

Sommarens Black Lives Matter-protester mot polisbrutalitet har gjort filmens tema brinnande aktuellt. Både i frågan om polisens hantering av demonstranter, men kanske särkilt kring hur de olika aktivisterna vill att samhället ska bli bättre.

Och det finns mycket som gör att det är lätt att gilla The Trial of the Chicago 7.

Filmen skjuter ut ur startblocken tack vare Aaron Sorkins snärtiga dialog och den håller farten uppe tack vare den myriad av kända skådespelare som inte ogillar att vara med här.

Men i slutändan skulle jag ändå beskriva filmen lite som politisk comfort food. Alltså ni vet, som en riktigt god pizza en torsdagkväll som gör att helgen känns lite närmare. Den är varm och gör jobbet, men den är ingenting som överraskar, utmanar eller överrumplar.

Netflix har valt att låta filmen gå upp på några biografer innan den går att streama, för att göra den giltig för potentiella Oscarsnomineringar. Och nomineringar kan jag nästan garantera att den får.

I spåkulan ser jag nomineringar i allt från Bästa film, till bästa manus och regi – och säkert också en för Oscarsguldgossen Eddie Redmayne.

Om den förtjänar allt det? Det är en annan femma. Men den bär på ett aktuellt budskap, är baserad på en sann i historia från svunna tider och är proppfull av skådespelare som tar i från tårna.

Då brukar det inte spela någon roll om det egentligen är årets bästa film eller bara en sån där riktigt mysig höstkväll framför tvn.

Filmen visas på utvalda biografer från den 2 oktober och går att se på Netflix den 16 oktober.