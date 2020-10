Så bra var South Parks specialavsnitt om pandemin

Titel: South Park: The Pandemic Special

Sändes: Paramount Network 1/10 kl 22.00 (repris 7/10)

Under torsdagkvällen sände tv-serien South Park ett timmes långt specialavsnitt med namnet "The Pandemic Special" på kanalen Paramount Network.

Joakim Silverdal du såg den här pandemispecialen, hur var den?

Som vanligt i South Park så blandas satir över samhället med en ganska grov humor.

Och här får vi allt från svar på hur viruset egentligen uppstått, till presidentens verkliga Covid-strategi och hur irriterande ett zoommöte kan vara. Men även om det är en pandemispecial så lyckas den även göra plats för mycket annat som hänt i USA sen den senaste säsongen av South Park avslutades.

Hur då?

Ja men tillexempel polisens våld mot svarta amerikaner. Lärarna på skolan i South Park vill inte komma tillbaka på grund av rädsla för Covid-19 och då anställs ersättare från en kår som nyligen blivit av med jobbet. Polisen.

När två pojkar börjar bråka i klassrummet skjuter poliserna istället en svart elev, som inte gjort något, och säger: "Yes, got him". Sen hävdar de att hans sjukhusvistelse ändå är covidrelaterad.

Ingen hade ju blivit skjuten om inte lärarna stannat hemma på grund av Covid? Lätt uträknat alltså: det är covidrelaterat.

Är den här typen av samhällskommentering vanlig i South Park?

Ja, verkligen. Jag älskar HUR South Park jobbar fram sina avsnitt. Till skillnad från serier som Simpsons eller Family Guy gör South Park sina avsnitt vecka till vecka.

Alltså skaparna har berättat att de inte ens alltid vet vad som ska hända i nästa veckas avsnitt. Det kanske blir stressigt, men det ger dem också en unik chans att plocka upp något väldigt aktuellt och driva med det.

Om vi ska sammanfatta då, var det ett bra avsnitt?

Det tycker jag!

Det var dubbelt så långt som ett vanligt avsnitt så det saknade kanske lite av den där rappheten ibland, men det var många kängor som landade tungt och jag skrattade högt flera gånger. Särskilt åt South Parks idiotiska variant av Donald Trump – Mr Garrison.