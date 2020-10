Kan en Hockneytavla rädda The Royal Opera i London?

Målningen, som är ett porträtt av den legendariske operachefen David Webster, skapades av Hockney på 70-talet speciellt för operan. När den nu går under klubban på auktion senare denna månad hoppas man på ett slutpris på över 200 miljoner kronor, skriver The Guardian. Den summan är förmodligen ingen omöjlighet – för ett par år sedan såldes en Hockneytavla i New York för 817 miljoner.

Den pågående pandemin har försatt operahuset, som även inrymmer kungliga baletten, i ekonomisk kris. Tavelauktionen är en av fyra delar i operans överlevnadsplan. Man ska även säga upp personal, dra i gång en kampanj för donationer och ansöka om lån ur en särskild fond.

Operans vd Alexander Beard säger till The Observer att det var ett svårt beslut att sälja tavlan.

– Men vi måste ta tag i situationen vi befinner oss i. Och om vi kan överleva och ta oss igenom detta så kan vi börja anställa igen, säger han.