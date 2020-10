35 busslinjer ska gå på el — där blir det tystare

Linjerna som ska gå på el:

58 Eketrägatan - Nordstan - Bergsjön

82 Marklandsgatan - Brottkärr

83 Marklandsgatan - Brottkärr

84 Marklandsgatan - Flatås - Sisjön

86 Frölunda - Sisjön - Bifrost - Kallebäck

90 Frölunda - Majorna - Järntorget

91 Frölunda - Påvelund - Järntorget

92 Frölunda Torg - Åkered - Näset

93 Frölunda Torg - Hults by - Näset

94 Frölunda Torg - Önnered - Näset

95 Marklandsgatan - Flatås - Frölunda Torg

97 Frölunda Torg - Påvelund - Fiskebäck

99 Frölunda - Eriksberg - Hjalmar Brantingsplatsen

114 Saltholmen - Brunnsparken

184 Arendal - Kungssten - Marklandsgatan

185 Volvo Torslanda - Marklandsgatan - Frölunda

193 Näset - Hults Bro - Operan

194 Önnered - Operan

196 Åkered - Önnered - Operan

197 Fiskebäck - Påvelund - Operan

501 Stärtered - Svingeln

502 Furulund - Svingeln

510 Partille - Utby - Heden

513 Partille - Sävedalen - Heden

514 Partille C - Vallhamra - Östra Sjukhuset

515 Partille - Östra Sjukhuset - Gamlestaden

517 Furulund - Partille C

518 Jonsered - Stärtered - Partille C

519 Jonsered - Kåhög - Partille C

751 Mölnlycke - Mölndal - Frölunda

753 Heden - Mölndal - Chalmers - Heden

755 Kållered - Rävekärr - Mölndal

757 Linnéplatsen - Mölndal

758 Heden - Mölndal - Marklan dsgatan