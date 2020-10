Artisten Johnny Nash död

Han är kanske mest känd för låter "I can see clearly now" från 1972 som toppade listor över hela världen.

Nash började sin bana som tonårig popartist på 50-talet och med tiden blev han allt mer influerad av jamaicansk reggae. Han blev vän med Bob Marley och hjälpte denne att få en internationell karriär.



Johnny Nash hade även några filmroller. Bland annat spelade han mot Christina Schollin i "Vill så gärna tro" från 1971.

Johnny Nash blev 80 år.

Kulturnytt