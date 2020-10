Älgkalvarna blir allt mindre - klimatförändring trolig orsak

– Dels kommer kor att behöva lägga energi på att reglera sin kroppstemperatur. Älgar är köldanpassade. De trivs inte i varm temperatur, då får de mindre energi till annat, till exempel att producera mjölk, säger Fredrik Widemo, en av forskarna.

De har studerat den känsliga perioden i maj och juni, när de nyfödda älgkalvarna är beroende av att dia sin mor. Om det är många riktigt varma dagar i maj och lite regn i juni väger kalvarna mindre än normalt. Fler av dem dör. Det är framför allt tydligt i Svealand och Götaland.

Kon blir sämre på att framställa mjölk, dels på grund av värmestress och dels av att fodret, till exempel lövsly, inte innehåller lika mycket näring under dessa torra och varma vårar och försomrar. De har blivit allt vanligare när klimatet förändrats.

– Det finns studier från USA som visar att älgarna minskat eller till och med försvunnit från de sydligaste delarna av utbredningsområdet. Det är inte omöjligt att vi på sikt kommer att få se en vikande älgstam i delar av södra Sverige, säger Fredrik Widemo.

Forskningen bygger på jägarnas observationer av antalet kalvar under älgjakten och kalvarnas slaktvikter de senaste 20 åren. I Götaland har medelslaktvikterna minskat från omkring 65 kilo till 55 kilo under perioden, i Svealand från cirka 70 kilo till 60 kilo och i Norrland från drygt 70 till strax under 70 kilo.

I Jönköpings län får jägarna sen flera år rådet att spara välväxta kalvar, tjurar och hondjur. Istället uppmanas de skjuta undan småväxta djur som aldrig kommer växa ikapp.

– Det kan naturligtvis bli en krock för vissa jägare som "once in a life time" får chansen att skjuta en stor tjur. Det har jag full respekt för, men vårt råd är fortfarande att man ska rikta in sig på de små, magra och dåliga djuren, berättar Gunnar Lindblad, ordförande för Svenska jägareförbundet i Jönköpings län.