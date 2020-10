Stärkta insatser mot vrakplundring

Historiska skatter på havets botten försvinner. Det unika Dalarövraket från 1600-talet är som en miniatyr av Vasaskeppet och har haft besök av tjuvar genom åren.

Kustbevakningen undersöker fornminnesvraket och en dykare berättar via en mikrofon under vattnet vad han ser.



– Jag ser något runt härinne under aktern. Jag ser inte exakt den där skulpturen, säger Fredrik Rowa dykare vid Kustbevakningen.

Kustbevakningen har tillsammans med sjöpolisen, marinarkeologer och andra myndigheter stärkt arbetet mot brottsligheten.



– Vi har ökat uppmärksamheten mot vrakplundring eftersom det försvinner föremål regelbundet och de dyker också upp ibland utomlands så det finns förgreningar i det här. Det är en del av den svenska kulturhistorien som försvinner. Man kan jämföra det med att ta föremål från ett museum. Då berövar man ju andra att ta del av det som säger något om hur människor har levt och verkat, säger Mattias Lindholm är presstalesperson vid Kustbevakningen.



I hela Östersjön finns ungefär 100 000 vrak, enligt marinarkeologer i samarbetet.

Ombord på det stora kustbevakningsfartyget KBV031 nära dykplatsen visar marinarkeologer en 3d-bild på hur Dalarövraket står snett på botten med skatter som en galjonsfigur, keramikkrus och kanoner.

Tjuvar som stulit föremål från Dalarövraket har också lagt ut det i sociala medier



– Ja, vi hade faktiskt besök på det här vraket och det vet vi var tyskar för dom lade ut det på Facebook, vilket var riktigt märkligt. De kom hit med en egen gummibåt från Tyskland, säger Jim Hansson, marinarkeolog och dykare vid insatsen.

Marinarkeologerna som är med i det stärkta samarbetet mot brottsligheten tillhör muséet Vrak som ska öppna nästa år i Stockholm. Muséet blir en sorts lillasyster till Vasamuséet.



Föremål säljs på en svart marknad eller samlas som troféer. Den europeiska polismyndigheten Europol satsar också på att bekämpa den här internationella brottsligheten. Det stärkta samarbetet här i Sverige väcker också intresse i andra länder, bland annat i Finland.



– De har också problem. Det här är något vi ser i hela Östersjön. Och vi vet också att det är stort nere i Medelhavet, säger Jim Hansson, marinarkeolog.