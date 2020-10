Vapenvila i Nagorno-Karabach

Vid tvåtiden i natt, svensk tid, efter tio timmars förhandlingar, meddelade Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov att parterna kommit överens om en vapenvila. I första hand för att utbyta krigsfångar och för att ta hand om döda kroppar. En process som ska övervakas av Internationella röda korset.



Förhandlingarna ägde rum i Moskva mellan Armeniens och Azerbajdzjans utrikesministrar. Det var det första direkta mötet mellan de stridande parterna efter att konflikten blossade upp söndagen för två veckor sedan. De döda räknas i hundratal, offren finns också bland civila på båda sidor.



Under natten och morgonen, inför att vapenvilan trädde i kraft, fortsatte intensiva strider. Bland annat ska Stepanakert, huvudorten i Nagorno-Karabach, ha träffats av raketeld enligt nyhetsbyrån AFP. Azerbajdzjan anklagade också Armenien för att ha fortsatt beskjutningen av mål inne i landet.



Under förhandlingarna i går och i natt enades man också om att inleda samtal för en mer varaktig fred, samtal som ska ske under ledning av Ryssland, USA och Frankrike på uppdrag av OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.



Nagorno-Karabach hör formellt till Azerbajdzjan men bebos till största del av armenier. I samband med Sovjetunionens upplösning bröt ett långdraget krig ut som kostade omkring 30 000 människor livet. Den senaste tidens strider beskrivs som de värsta sedan dess.