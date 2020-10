Regementen till Falun och Sollefteå när försvaret ska växa

Det finns ett brett politiskt stöd för att försvaret ska växa de kommande åren och sedan tidigare är det klart att en flygflottilj åter öppnar i Uppsala, ett amfibieregemente på västkusten och ett artilleriregemente i Kristinehamn.



Nu är alltså partierna överens om att arméregementena återigen placeras i Falun och Sollefteå och där ska 200-250 värnpliktiga utbildas per år. Sollefteå får också en mindre jägarenhet i Östersund. Etableringen inleds 2022.



En orsak till placeringen är att de i dag saknas regementen mellan Enköping och Boden. Men de kan också skydda vägarna från Oslo respektive Trondheim.



Vid kris eller krig kommer USA:s styrkor komma via hamnen i Trondheim och det här är ett sätt säkra transport av Natostyrkor in i Sverige om det behövs.