Veckans ord: Framflyttad

Nej, det blir ingen ny Bondfilm 2020, detta år av död och elände. Inte heller blir det någon ny Fast and The Furious, Dune eller Top Gun.

Premiärerna är inställda, filmerna framflyttade. Och de här fyra är inte ensamma. På nöjessidan Vulture finns en lista där nästan ett hundratal filmer är framflyttade på grund av coronaviruspandemin.

Jaja, men vi får väl se dem sen?

Till den frågan skulle jag vilja ställa en motfråga: är en framflyttning, verkligen en framflyttning för alla? I veckan som gick blev det allt mer tydligt att så inte är fallet.

Biografkedjan Cineworld är Storbritanniens största och den näst största i världen. När besked kom att Bondfilmen No Time To Die lyfts från november 2020 till april nästa år blev det också sista spiken i kistan för Cineworld. Kedjan stängde sina samtliga 536 biografer i Storbritannien och 127 i USA tills vidare.

År 2020 verkar det smått hoppfulla ordet "framflyttning" fått en allt mer negativ klang, särskilt för biografbranschen.

I Norstedts Etymologiska ordbok står det att ordet "flytta" kommer från fornsvenskans "flytia" med ursprungsbetydelsen att flyta eller föras över ett vattendrag.

Ordet framflyttning måste därför sägas bära på ett inneboende hopp. Ett hopp om att "nej, nej det är inte inställt, det är bara framflyttat. Det har fått flyta lite längre bort längs tidens flod bara, ingen fara, vi är snart där."

Det är klart att det inte är märkligt att välja att flytta fram filmerna, om vi ser det rent finansiellt. Christopher Nolans storfilm "Tenet" gick upp nu i höstas och har bara dragit in en bråkdel av de miljoner som tveklöst hade strömmat in under ett pandemifritt år.

Men medan vi stannar hemma och storfilmerna uteblir har framflyttningarna även drabbat den allra mest guldglimrande delen av den amerikanska filmindustrin: Oscarsgalan.

Galan i sig har flyttats fram några månader i ett försök att låta fler filmer hinna få biopremiär, men enligt reglerna behöver filmerna bara ha gått några veckor i salongerna för att ha chans att nomineras. Det är här streamingjättarna kliver in.

I en artikel på Variety försöker man sedvanligt förutspå vilka filmer som kommer nomineras till en Oscar för Bästa film. Hälften av årets tio toppkandidater har producerats av och för en streamingtjänst, av de är fyra producerade av Netflix.

Det här är någonting som Netflix arbetat för i många år. Förra året var det Scorseses The Irishman och Baumbachs Marriage Story. Det här året är det med titlar som Spike Lees "Da 5 Bloods", David Finchers "Mank" och Aaron Sorkins "The Trial of the Chicago 7" som tjänsten på allvar försöker ta hem det finaste priset som galan erbjuder, och på det sättet ytterligare flytta fram sin maktposition i underhållningsbranschen.

En annan slags framflyttning alltså, men även det en framflyttning som jag befarar kommer att sinka en redan nu stapplande biografbransch, ännu lite mer.