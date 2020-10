EU skapar coronakarta – ska underlätta resor

EU:s färgsystem

Grön: Färre än 25 fall per 100 000 invånare de senaste två veckorna. Andel positiva fall under 4%.

Orange: Färre än 50 fall per 100 000 invånare de senaste två veckorna. Andel positiva fall över 4%. Eller om det är mellan 25 och 150 fall per 100 000 de senaste två veckorna och andelen positiva är under 4%.

Röd: 50 eller fler fall per 100 000 invånare de senaste två veckorna och andel positiva fall är över 4%. Eller om det är över 150 fall per 100 000 invånare de senaste två veckorna.

Grå zon: Inte tillräcklig information eller om testning under 300 personer.

