Anton greps innan valet i Belarus: "Livsfarligt för journalister"

– Jag kastades in på golvet i en minibuss, fick stå på knä med händerna i handklovar bakom ryggen, berättar Anton.



Han jobbar för Radio Free Europe och rapporterade direkt från en protest innan valet mot att flera av oppositionens kandidater inte tilläts ställa upp. Då greps han av maskerade anonyma män. Anton trodde det var en kidnappning, men det var polis.

– Blodet rann hela tiden från näsan, berättar Anton Trafimovitj, till slut låg han i en pöl av sitt eget blod.



Anton har inte dömts, men den anmälan han själv lämnade in har inte lett till någonting. Enligt myndigheterna löd han inte polisens uppmaningar.



Belarus var redan innan valet ett farligt land för journalister. Men det har blivit mycket värre. Enligt det belarusiska journalistförbundet har 284 journalister gripits sedan presidentvalet, 55 av dem har utsatts för våld, många har hållits fängslade innan rättegång och sedan dömts till fängelse eller böter.

– Allt har blivit värre, det har varit livsfarligt för journalister att arbeta under demonstrationerna, säger Anton Trafimovitj. Journalister är en måltavla. Det spelar ingen roll om du har din tydliga blåa pressväst på dig, du grips i vilket fall.