Skyddsutrustning för miljoner – stora skillnader mellan kommunerna

Så mycket sökte kommunerna för personlig skyddsutrustning:

Ansökt belopp totalt

Jönköping 33 220 899

Värnamo 8 055 806

Vaggeryd 4 442 284

Gislaved 3 173 675

Nässjö 2 714 130

Eksjö 2 454 190

Vetlanda 2 089 013

Habo 1 798 894

Mullsjö 1 729 499

Tranås 1 724 742

Gnosjö 1 516 211

Sävsjö 1 291 135

Aneby 1 049 791

Per invånare

Vaggeryd 308,17

Mullsjö 236,62

Jönköping 234,78

Värnamo 232,82

Gnosjö 156,56

Aneby 153,61

Habo 143,23

Eksjö 137,59

Sävsjö 110,21

Gislaved 106,39

Tranås 91,01

Nässjö 86,08

Vetlanda 75,95

Per fall

Vaggeryd 31 505,56

Mullsjö 27 452,36

Värnamo 23 082,54

Sävsjö 18 987,27

Habo 18 545,29

Jönköping 13 836,27

Eksjö 13 787,58

Tranås 12 871,21

Aneby 12 497,51

Gnosjö 9 782,01

Vetlanda 9 582,62

Nässjö 6 508,71

Gislaved 5 780,82

Om siffrorna

Siffrorna visar hur mycket ersättning (i kronor) som kommunerna totalt sökt av Socialstyrelsen för merkostnader i samband med inköp av skyddsutrustning under coronapandemin, för perioden 1 februari – 31 augusti 2020, utslaget per invånare (31 juli 2020) och per konstaterat fall av covid-19 (7 sep 2020). Utbetalning beräknas i månadsskiftet oktober-november. Kommunerna har ännu möjlighet att komplettera i samband med en andra ansökningsomgång i november.

