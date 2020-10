Prislappen för kommunernas skyddsutrustning: 40 miljoner

Så mycket har kommunerna sökt för skyddsutrustning

Ansökt belopp totalt

Linköping 17 266 350

Norrköping 9 519 464

Mjölby 4 282 158

Åtvidaberg 2 400 832

Motala 2 322 476

Vadstena 1 845 622

Söderköping 1 276 062

Valdemarsvik 1 200 000

Kinda 930 647

Finspång 852 000

Boxholm 700 000

Ydre 136 358

Ödeshög 93 485

Per invånare

Vadstena 248,23

Åtvidaberg 209,81

Valdemarsvik 154,42

Mjölby 153,79

Boxholm 128,42

Linköping 105,87

Kinda 93,25

Söderköping 87,34

Norrköping 66,44

Motala 53,22

Finspång 38,99

Ydre 36,43

Ödeshög 17,53

Per fall

Åtvidaberg 29 278,43

Vadstena 26 748,14

Boxholm 17 948,71

Mjölby 17 128,63

Valdemarsvik 16 000,01

Söderköping 13 021,04

Linköping 12 686,51

Kinda 11 079,13

Norrköping 7 867,32

Motala 7 372,93

Finspång 4 217,82

Ödeshög 4 064,56

Ydre --

Om siffrorna

Siffrorna visar hur mycket ersättning (i kronor) som kommunerna sökt av Socialstyrelsen för merkostnader i samband med inköp av skyddsutrustning under coronapandemin för perioden 1 februari – 31 augusti 2020, per invånare (31 juli 2020) och per konstaterat fall (7 september 2020). Utbetalning beräknas i månadsskiftet oktober-november. Kommunerna har ännu möjlighet att komplettera i samband med en andra ansökningsomgång i november.

