Kinnevik vinnare på ändrade konsumentbeteenden

– Coronavirus ändrar konsumenternas beteende och snabbar på skiftet mot digitala lösningar, säger Giorgi Ganev, vd för investeringsbolaget Kinnevik som under många decennier satsade på att äga tunga svenska industribolag, men som under de senaste åren styrt om helt mot digitala konsumentbolag.



Något som visat sig vara en lyckad strategi under de senaste månaderna.

Kinneviks så kallade substansvärde, som förenklat visar värdet på bolagets tillgångar, låg på närmare 108 miljarder kronor vid slutet av tredje kvartalet.

Det är ett lyft på 23 procent på tre månader. Förklaringen är bland annat e-handelsboomen som lyft ett av Kinneviks viktigaste bolag, e-handelsjätten Zalando, men även de andra typer av digitala bolag inte minst inom vård- och hälsosektorn som Kinnevik satsar allt mer på.